Пилот вертолёта Брайанта Ара Зобаян погиб, но спас людей на земле

26 января в Лос-Анджелесе погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, разбившийся на вертолёте. Вместе с ним погибли члены экипажа и его 13-летняя дочь.

Как сообщает телеканал WFAA, жертв могло бы быть больше, если бы не действия пилота вертолёта, в котором находился Брайант, Ары Зобаяна. Сообщается, что пилоту в последний момент удалось увести уже падающий вертолёт от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла, и других населённых пунктов.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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