Деккер: Коби Брайант был всем для нас

Игрок «Локомотива-Кубани» Сэм Деккер прокомментировал гибель Коби Брайанта и рассказал, кем для него был легендарный баскетболист.

«Это был определённо ужасный день для баскетбола и всего спорта. Коби был идолом не только для меня, но и для всех американских детей, которые занимаются баскетболом. Коби был для нас всем, он пользовался популярностью и за пределами США. У меня был дебютный сезон в НБА, а у него — последний в карьере. Он приехал в Хьюстон и набрал то ли 36, то 38 очков в своём 20-м сезоне в Лиге! Конечно, я, как игрок „Рокетс“, переживал за свою команду, но был поражён тем шоу, которое он устроил на паркете!

Он казался бессмертным и неуловимым на площадке. Очень грустно от такой потери, она стала шоком для всех", — приводит слова Деккера официальный сайт «Локо».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».