«Лос-Анджелес Лейкерс» дал первый комментарий со дня гибели Брайанта

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые со дня гибели Коби Брайанта обратился к болельщикам с заявлением в «Твиттере».

«В консультации с лигой НБА, игра запланированная между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» в ночь на 29 января, будет отложена и запланирована на новую дату. «Лос-Анджелес Лейкерс» хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку и соболезнования. Это очень трудное время для всех нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться с вами всей информацией», — говорится в заявлении клуба.

Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».