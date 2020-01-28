Трэйси Макгрэйди: Брайант всё время говорил, что хочет умереть молодым

Известный в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэйди прокомментировал гибель знаменитого игрока НБА Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Звучит безумно, но Коби всё время повторял: «Я хочу умереть молодым, хочу, чтобы меня увековечили». Он говорил: «Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана, и я хочу умереть молодым». А я просто думал, что он сошёл с ума, чтобы говорить подобные вещи», — приводит слова Макгрэйди Clutch Points.

Напомним, вместе с 41-летним Брайантом погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.