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На месте крушения вертолёта Брайанта нашли только три тела из девяти

На месте крушения вертолёта Брайанта нашли только три тела из девяти
Баскетбол / НБА 0

Полиция продолжает поиски тел погибших в результате крушения вертолёта, на борту которого находился знаменитый баскетболист Коби Брайант и ещё восемь человек. Пока обнаружены тела только трёх погибших, сообщает издание TMZ

Полиция попросила всех очевидцев трагедии предоставить любые фото- или видеоматериалы, которые помогут в расследовании происшествия.

26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом разбились его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант — пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.

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Некто .Noso заглянул в будущее, и глаз его оказался чёрным.
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