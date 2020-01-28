Единая лига ВТБ разыграет автомобиль на Матче всех звёзд

В Единой лиге ВТБ объявили, что на Матче всех звёзд, который состоится 16 февраля, будет разыгран автомобиль Changan CS75FL. Напомним, мероприятие состоится на «ВТБ Арене» в Москве.

Конкурс состоит из двух этапов. Отборочный этап проводится в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Сроки проведения отборочного тура — с 28 января по 8 февраля включительно. 11 февраля четыре победителя отборочного тура будут объявлены на страницах социальных сетей Changan Motors Rus. Все они будут приглашены на финальный этап, который пройдёт на Матче звёзд 16 февраля на «ВТБ Арене». Именно там будут разыграны ключи от нового автомобиля Changan CS75FL.

Более подробная информация о конкурсе доступна по ссылке.