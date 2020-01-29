AP: Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал вместе с Брайантом

Бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую он писал совместно со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолёта 26 января, сообщает AP.
Отмечается, что «Алхимик» Коэльо был любимой книгой Брайанта. Идея совместно написать книгу появилась у них ещё в 2016 году, а к делу они приступили несколько месяцев назад. Однако теперь, по мнению писателя, нет никакого смысла публиковать книгу без погибшего соавтора.
Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в результате крушения вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.
Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
- 29 января 2020
-
17:20
-
16:41
-
15:00
-
13:35
-
13:26
-
12:35
-
11:57
-
10:42
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
07:28
-
07:07
-
06:40
-
06:01
-
00:56
- 28 января 2020
-
23:31
-
22:33
-
21:29
-
20:37
-
19:28
-
18:35
-
17:59
-
16:00
-
15:07
-
14:03
-
12:33
-
12:00
-
11:16
-
11:00
-
10:09
-
09:04
-
09:00
-
08:26
-
07:56