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Вдова Коби Брайанта поблагодарила поклонников за поддержку

Вдова Коби Брайанта поблагодарила поклонников за поддержку
Баскетбол / НБА 0

Вдова Коби Брайанта Ванесса в «Инстаграме» поблагодарила всех за поддержку после трагедии, случившейся в её семье.

«Мы с дочерьми благодарим миллионы людей, выразивших нам свою поддержку и любовь в эту ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, они нам действительно нужны. Мы очень подавлены из-за потери Коби, моего прекрасного мужа, и Джинны, любимой, замечательной дочери и сестры Наталии, Бьянки и Капри», — написала Ванесса Брайант.

Также она попросила своих подписчиков «уважать частную жизнь и дать им свыкнуться с этой новой ужасной реальностью».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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