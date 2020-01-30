В Сети раскритиковали модель, которая показалась в купальнике с плакатом о Брайанте. Фото

Американская модель и актриса Кинси Волански, известная тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2) 1 июня 2019 года, почтила память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта.

Девушка появилась в купальнике на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Шладминге (Австрия), держа в руках плакат с надписью «Покойся с миром, Коби Брайант, 24».

Фото можно посмотреть в «твиттере» MARCA Buzz.

Акция модели привела в ярость многих любителей спорта. Пользователи соцсетей активно начали высказывать мнение о спорном поступке Волански. Многие заявили, что так «нельзя делать» и что героиня новости «больше ничего не умеет». Нашлись также люди, которые посчитали этот поступок «попыткой привлечь внимание к себе» и «неуважением к гибели уважаемого человека».

«На этот раз Волански пробралась на трассу с плакатом о Коби Брайанте. Она превратила смерть человека в своё личное шоу», — написал один из пользователей.

«Здесь необходим заголовок: Кинси Волански — просто бездарная идиотка», — считает другой.

«Это неуважительный поступок. К сожалению, её родители полностью провалили план по воспитанию дочери, теперь у неё травма мозга», — добавил третий.