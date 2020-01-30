Группа IOWA выступит на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Музыкальный коллектив IOWA выступит во время большого перерыва Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля, сообщает пресс-служба турнира.

«В этом году мы немного видоизменили формат, и выступление артиста на Матче всех звёзд пройдет в большом перерыве. У болельщиков будет возможность немного отдохнуть от баскетбола, подойти поближе к сцене и зарядиться энергией. Знаменитая IOWA со своими зажигательными танцевальными хитами отлично вписывается в этот формат. Её музыка поможет создать отличную атмосферу на танцполе, прямо рядом с паркетом, где только что играли звёзды Лиги ВТБ», — сказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

Ранее стали известны составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ.

