Фридзон отреагировал на приглашение на Матч звёзд

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон прокомментировал получение уайлд-кард на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля. Напомним, вместе с 34-летним Фридзоном уайлд-кард в состав «Звёзд России» получил центровой ЦСКА Джоэль Боломбой, а в сборную «Звёзд мира» выбраны центровой «Астаны» Душан Ристич и защитник «Калева» Кайл Виналес.

«Очень рад, что получил приглашение от Лиги на Матч всех звёзд, там всегда круто и интересно. Благодарен за доверие. Жду всех фанов на матче, приходите поддержать нас, получить удовольствие от игры, от самой тусовки. Поверьте, там будет на что посмотреть!» — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.