Джерси Коби и его дочери перед матчем с «Портлендом» на почётном месте в первом ряду. Фото

Сегодня в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» состоится очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс». Для «Лейкерс» этот матч станет первым после гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Перед игрой «Лейкерс» вывесили джерси Брайанта и его дочери на почётные первые места.

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» НБА.

26 января, произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло 9 человек.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».