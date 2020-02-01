Джерси Коби и его дочери перед матчем с «Портлендом» на почётном месте в первом ряду. Фото

Сегодня в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» состоится очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс». Для «Лейкерс» этот матч станет первым после гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
Перед игрой «Лейкерс» вывесили джерси Брайанта и его дочери на почётные первые места.
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» НБА.
26 января, произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло 9 человек.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 1 февраля 2020
-
06:12
-
06:03
-
05:17
-
00:36
- 31 января 2020
-
23:42
-
22:49
-
21:24
-
20:58
-
19:27
-
18:24
-
17:39
-
16:32
-
15:24
-
14:10
-
13:00
-
12:00
-
10:36
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
09:27
-
09:02
-
06:51
-
06:19
-
06:01
-
04:53
-
04:22
-
01:07
-
01:00
-
00:17
-
00:03
- 30 января 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:51
-
20:38