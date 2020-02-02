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Лиллард в четвёртый раз в сезоне покорил отметку в 50 очков и установил рекорд лиги

Лиллард в четвёртый раз в сезоне покорил отметку в 50 очков и установил рекорд лиги
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард продолжает демонстрировать великолепную форму. В матче с «Ютой Джаз» баскетболист набрал 51 очко и отдал 12 передач.

Это уже четвёртый матч Дэмьена в сезоне, где он набирает 50 и более очков. Кроме того, в поединке с «Джаз» ему удалось реализовать девять бросков с дальней дистанции. Таким образом, в последних шести матчах он стабильно забивал шесть или более бросков из-за дуги. Ранее такое достижение не покорялось никому.

Отметим, что в пяти встречах из шести последних Лиллард набирал минимум 47 очков. За минувшие шесть матчей он набирал 48,8 очка, собирал 7,1 подбора и совершал 10,1 передачи.

В последних шести встречах «Портленд» выиграл пять раз.

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