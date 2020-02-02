Лиллард в четвёртый раз в сезоне покорил отметку в 50 очков и установил рекорд лиги
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард продолжает демонстрировать великолепную форму. В матче с «Ютой Джаз» баскетболист набрал 51 очко и отдал 12 передач.
Это уже четвёртый матч Дэмьена в сезоне, где он набирает 50 и более очков. Кроме того, в поединке с «Джаз» ему удалось реализовать девять бросков с дальней дистанции. Таким образом, в последних шести матчах он стабильно забивал шесть или более бросков из-за дуги. Ранее такое достижение не покорялось никому.
Отметим, что в пяти встречах из шести последних Лиллард набирал минимум 47 очков. За минувшие шесть матчей он набирал 48,8 очка, собирал 7,1 подбора и совершал 10,1 передачи.
В последних шести встречах «Портленд» выиграл пять раз.
«Ты All-Star, юноша!» Лиллард бьёт рекорды с благословения Коби Брайанта
Лиллард выдал отрезок достойный памяти Чёрной Мамбы.
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
10:35
-
10:24
-
09:49
-
08:35
-
08:03
-
03:10
-
00:17
- 1 февраля 2020
-
23:13
-
22:21
-
21:58
-
20:13
-
19:31
-
18:34
-
17:48
-
16:43
-
16:01
-
15:09
-
13:49
-
11:52
-
10:31
-
09:50
-
09:36
-
09:29
-
08:44
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
06:23
-
06:12
-
06:03
-
05:17
-
00:36
- 31 января 2020
-
23:42
-
22:49
-
21:24
Партнерский контент