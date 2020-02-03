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Адетокунбо восстановил «инстаграм» и посвятил первый пост Брайанту. Фото

Адетокунбо восстановил «инстаграм» и посвятил первый пост Брайанту. Фото
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо восстановил аккаунт в «Инстаграме», после того как удалил его, узнав о гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.

Напомним, Брайант разбился в результате крушения вертолёта 26 января. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Первый пост после восстановления «инстаграма» Адетокунбо посвятил погибшим. На первой фотографии изображён Брайант, а на второй — он же с дочерью.

«Мамба навсегда. Джиджи навсегда», — подписал он фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Адетокунбо.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.

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