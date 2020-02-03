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Ирвинг травмировал колено и пропустит не менее недели

Ирвинг травмировал колено и пропустит не менее недели
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выбыл из строя, после того как повредил колено в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» позавчера, 1 февраля. Ирвинг неудачно приземлился на паркет в четвёртой четверти встречи, поборовшись с соперником.

В сообщении пресс-службы клуба отмечено, что медицинское обследование подтвердило первоначальный диагноз, а именно растяжение медиальной связки правого колена. Также сообщается, что через неделю Ирвинг пройдёт ещё одно медобследование, по итогам которого будет принято решение по поводу дальнейших действий.

Ирвинг, первый номер драфта НБА 2011 года, перешёл в «Бруклин» в межсезонье-2019. До этого он выступал за «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».

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