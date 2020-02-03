В «Хьюстоне» решили укрепить состав за счёт обмена Капелы
В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» рассматривают варианты, связанные с обменом швейцарского центрового Клинта Капелы, сообщил журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере».
По информации журналиста, «Хьюстон» ведёт переговоры сразу с несколькими командами, включая «Атланту Хоукс». При этом не исключается, что в сделке, если она будет заключена, примут участие более двух команд. Зарплата Капелы составляет $ 14,8 млн в год, а его контракт рассчитан до сезона-2022/2023 включительно. В сезоне-2019/2020 швейцарский баскетболист набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.
«Хьюстон» с соотношением побед и поражений 31-18 занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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