В «Хьюстоне» решили укрепить состав за счёт обмена Капелы

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» рассматривают варианты, связанные с обменом швейцарского центрового Клинта Капелы, сообщил журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере».

По информации журналиста, «Хьюстон» ведёт переговоры сразу с несколькими командами, включая «Атланту Хоукс». При этом не исключается, что в сделке, если она будет заключена, примут участие более двух команд. Зарплата Капелы составляет $ 14,8 млн в год, а его контракт рассчитан до сезона-2022/2023 включительно. В сезоне-2019/2020 швейцарский баскетболист набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.

«Хьюстон» с соотношением побед и поражений 31-18 занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.