Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Хьюстоне» решили укрепить состав за счёт обмена Капелы

В «Хьюстоне» решили укрепить состав за счёт обмена Капелы
Баскетбол / НБА 0

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» рассматривают варианты, связанные с обменом швейцарского центрового Клинта Капелы, сообщил журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере».

По информации журналиста, «Хьюстон» ведёт переговоры сразу с несколькими командами, включая «Атланту Хоукс». При этом не исключается, что в сделке, если она будет заключена, примут участие более двух команд. Зарплата Капелы составляет $ 14,8 млн в год, а его контракт рассчитан до сезона-2022/2023 включительно. В сезоне-2019/2020 швейцарский баскетболист набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.

«Хьюстон» с соотношением побед и поражений 31-18 занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Зайон бессмысленно бегал по площадке. Джентри не знает, как использовать главный актив?
Джеймс Харден вспомнил, как забрасывать мячи, а «пеликаны» учатся играть с первым номером драфта.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020