Игуодала пропустит сезон, если его не обменяют из «Мемфиса»
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала готов пропустить сезон-2019/2020, если останется в команде до трансферного дедлайна, который наступит 6 февраля, утверждает журналист Дэвид Олдридж в своём «твиттере».
36-летний баскетболист перешёл в «Мемфис» в межсезонье-2019, но до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча.
Напомним, Игуодала — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист помог команде взять титул в 2015, 2017 и 2018 годах. Кроме того, в 2015 году его признали самым ценным игроком финальной серии.
Ранее Игуодала, девятый номер драфта НБА 2004 года, выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс».
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