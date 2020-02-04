Американская мечта и немного магии чисел. Почему сезон в НБА должны брать «Клипперс»

«Канзас Сити» выигрывает Супербоул. Первый успех клуба за 50 лет. Историческое достижение, которое из-за гигантского временного промежутка становится ещё более величественным.



Летом хоккейный «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли. Тоже впервые в истории. А клуб был основан в далёком 1967. Как вообще до прошлого лета себя чувствовали болельщики этой команды?

В бейсболе «Вашингтон» осенью также дошёл до исторического максимума. И тоже впервые в истории. Кстати, годом ранее, в столице США праздновали и хоккейное чемпионство имени Александра Овечкина. Не удивляйтесь, оно также было первым в истории клуба.



Так погодите, а кто сейчас действующий чемпион НБА? Улавливаете принцип? «Торонто» до прошлого лета никогда не побеждал в финале. Единственный канадский клуб в НБА долгое время вообще никто не считал за сколько-нибудь серьёзную силу, а после регулярных поражений от команд Леброна Джеймса в плей-офф город и вовсе глумливо стали нарекать в «Лебронто».



Так ведь и сам Леброн перевозил свои таланты в Кливленд для того, чтобы помочь некогда родному клубу заполучить первое чемпионство. Помните, как он плакал после финала-2016, когда ему это наконец удалось? 46 лет пришлось ждать этого момента поклонникам «Кавальерс».



К чему всё это?

Предстоящий сезон НБА станет самым интересным в XXI веке Претенденты на титул и соискатели индивидуальных наград в обзоре линии букмекеров.

Американский спорт очень завязан на телевизионных трансляциях, деньги от продажи которых кормят всех: владельцев, игроков, менеджеров. Мало кто захочет смотреть турнир, если победитель заранее известен.



Нет, это не вера в теорию заговора. В конце концов, почти все чемпионы (разве что «Кливленд» с большой долей сомнений) выигрывали свои матчи заслуженно. Будучи сильнее именно здесь и сейчас. Без странностей и непонятного тумана вокруг.



Дело, скорее всего, в другом. Каждая профессиональная лига США наконец смогла сделать так, чтобы все (ну, почти) участники реально обладали равными возможностями.



Вот взять хотя бы «Новый Орлеан» в баскетболе. Летом от них ушёл лучший игрок. Не просто ушёл, а был цинично переманен своим агентом, являющимся (совпадение!) также агентом Леброна, в «Лейкерс». Взамен «Пеликаны» получили перспективную молодёжь, которая пусть и не может здесь и сейчас, зато в перспективе станет мощным активом. А про Зайона, выбранного под первым номером драфта и говорить нечего. Так что дела у «Пеликанс» не так уж и плохи.

Переоценённый Дэвис добьёт остаток карьеры Леброна Сказки о слабой команде якобы лучшего игрока поколения уже не сработают.

«Кливленд» — небольшой рынок в сравнении с «Нью-Йорком» и «Лос-Анджелесом». Однако именно «Кавс» стали теми, кто смог превратить в бесполезность рекорд «Уорриорз», которые проиграли всего 9 раз за 82 матча, но не смогли победить в финальной серии.



Есть очень высокая вероятность того, что и в этом году в НБА болельщиков снова ждёт большой праздник. Все предпосылки к этому имеются.

Самая «горячая» команда прямо сейчас — «Милуоки», где правит богоподобный Яннис. В последний раз, когда «Олени» выходили в финал в 1974, а побеждали и вовсе почти полвека (кстати, очень модная временная пропасть) назад — в 1971. В том чемпионском составе были легенды Оскар Робертсон и Карим Абдул-Джаббар.

Яннис отнимает корону у Леброна, а Уэстбрук издевается над «Клипперс» Адетокунбо троллит Джеймса, «олени» в битве лидеров убрали «Лейкерс».

«Денвер», идущий сейчас третим на Западе, вообще ни разу не играл в финале, хотя клуб был создан в уже далёком 1967. Как знать, может Никола Йокич станет именно тем, кто сможет подарить городу и франшизе праздник по случаю исторического чемпионства?

«Лос-Анджелес Клипперс» был основан в 1970 году в городе Баффало (штат Нью-Йорк) и назывался «Баффало Брэйвз». В 1978 году команда переехала в Сан-Диего и сменила название на «Сан-Диего Клипперс». В 1984 году клуб переехал в Лос-Анджелес, где и базируется сегодня, проводя домашние игры на арене «Стэйплс-центр».

Не стоит забывать о самом вероятном (по версии многих аналитиков) чемпионе. «Лос-Анджелес Клипперс» давно уже готовы выйти из тени своего большого брата, с которым они делят «Стэйплс-центр». Кавай Леонард и Пол Джордж в плей-офф не будут жалеть себя, а это большая проблема для абсолютно каждой команды в лиге.



Когда-то давно Коби Брайант очень рвался в «Клипперс». Тогда в порыве эмоций он хотел уйти из «Лейкерс» и доказать свою состоятельность. Кто знает, случись это тогда, возможно у «лодочников» уже был бы трофей? Но команде вот уже 50 лет (да что ж это такое?), а ни одного кубка её болельщики не видели.



Хотя уже сейчас с большой долей вероятности можно предположить одно — в этом году в лиге будет новый чемпион. Пускай «Торонто» идёт сейчас на втором месте в восточной конференции, но без Кавая сотворить прошлогоднее чудо им будет нереально. Тем более, цифры просят победить других.