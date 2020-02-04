Пиппен: Леброн не тот парень, который известен своей игрой в концовках

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен порекомендовал «Лос-Анджелес Лейкерс» усилить состав, несмотря на то что там выступают Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. По словам Пиппена, у «Лейкерс» нет игрока, способного дать результат в решающие минуты, а вот у «Лос-Анджелес Клипперс» — есть.

«Лейкерс» не хватает такого парня, и в этом преимущество «Клипперс». У них есть Лу Уильямс, Кавай Леонард и Пол Джордж, которые охотно берут на себя инициативу в концовках и исполняют решающие броски. В случае с «Лейкерс» придётся рассчитывать на Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, но это не те парни, которые известны своей игрой в концовках.

Я не умаляю достоинств Леброна, но он выступал в одной команде с такими игроками, как Дуэйн Уэйд и Кайри Ирвинг, которые способны выиграть матч в концовке. Сейчас у «Лейкерс» нет таких игроков», — сказал Пиппен в одном из шоу ESPN.