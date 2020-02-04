«Бостон» нацелился на Капелу
В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» заинтересовались вариантом с приглашением центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелы, сообщил журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что в «Хьюстоне» в преддверрии дедлайна на обмены 6 февраля рассчитывают усилить состав за счёт обмена Капелы. При этом не исключается, что в сделке, если она будет заключена, примут участие более двух команд.
Зарплата Капелы составляет $ 14,8 млн в год, а его контракт рассчитан до сезона-2022/2023 включительно. В сезоне-2019/2020 швейцарский баскетболист набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.
«Бостон» с соотношением побед и поражений 34-15 занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
В «Хьюстоне» решили укрепить состав за счёт обмена Капелы
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