«Бостон» нацелился на Капелу

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» заинтересовались вариантом с приглашением центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелы, сообщил журналист Эдриан Войнаровский в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что в «Хьюстоне» в преддверрии дедлайна на обмены 6 февраля рассчитывают усилить состав за счёт обмена Капелы. При этом не исключается, что в сделке, если она будет заключена, примут участие более двух команд.

Зарплата Капелы составляет $ 14,8 млн в год, а его контракт рассчитан до сезона-2022/2023 включительно. В сезоне-2019/2020 швейцарский баскетболист набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.

«Бостон» с соотношением побед и поражений 34-15 занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.