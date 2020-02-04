Пашутин и Куртинайтис станут тренерами на Матче звёзд

Главными тренерами команд на Матче всех звёзд в Москве 16 февраля станут Евгений Пашутин и Римас Куртинайтис, сообщает пресс-служба турнира.
Наставник «Локомотива-Кубань» возглавит «Звёзды России», а главный тренер «Химок» — «Звёзды Мира». 12 февраля Пашутин и Куртинайтис назовут стартовые пятёрки команд.
«Лига выбирает тренеров на Матч звёзд исходя из результатов текущего сезона. Римас Куртинайтис вместе с «Химками» возглавляет турнирную таблицу лиги с результатом 15 побед и 1 поражение. Это выдающийся показатель, учитывая конкуренцию в этому году.
Евгений Пашутин, единственный российский тренер Лиги ВТБ, вернулся в «Локомотив-Кубань», и с этих пор краснодарская команда не проигрывает, одержав уже семь побед подряд. Уверена, оба тренера смогут найти подход к звёздным игрокам на Матче звёзд, правильно распределить между ними игровое время и при этом стать частью нашего шоу», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
- 4 февраля 2020
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
-
06:26
-
04:39
-
00:57
- 3 февраля 2020
-
23:32
-
22:27
-
21:23
-
21:02
-
19:27
-
18:18
-
16:20
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
12:25
-
11:16
-
10:11
-
09:00
-
02:11
-
00:31
- 2 февраля 2020
-
23:45
-
22:41
-
21:24
-
21:21
-
20:20
-
19:31
-
17:56
-
17:50