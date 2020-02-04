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Пашутин и Куртинайтис станут тренерами на Матче звёзд

Пашутин и Куртинайтис станут тренерами на Матче звёзд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главными тренерами команд на Матче всех звёзд в Москве 16 февраля станут Евгений Пашутин и Римас Куртинайтис, сообщает пресс-служба турнира.

Наставник «Локомотива-Кубань» возглавит «Звёзды России», а главный тренер «Химок» — «Звёзды Мира». 12 февраля Пашутин и Куртинайтис назовут стартовые пятёрки команд.

«Лига выбирает тренеров на Матч звёзд исходя из результатов текущего сезона. Римас Куртинайтис вместе с «Химками» возглавляет турнирную таблицу лиги с результатом 15 побед и 1 поражение. Это выдающийся показатель, учитывая конкуренцию в этому году.

Евгений Пашутин, единственный российский тренер Лиги ВТБ, вернулся в «Локомотив-Кубань», и с этих пор краснодарская команда не проигрывает, одержав уже семь побед подряд. Уверена, оба тренера смогут найти подход к звёздным игрокам на Матче звёзд, правильно распределить между ними игровое время и при этом стать частью нашего шоу», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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Стали известны окончательные составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
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