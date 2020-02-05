Главный тренер «Анадолу Эфес» признал, что ЦСКА помешал показать фирменный баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги. Турецкий клуб на выезде победил «армейцев» со счётом 82:80.
«Это была отличная игра, мы были готовы к победе в Москве. Весь сезон мы показываем отличный баскетбол, однако матчи бывают разными.
У команды здорово получилось начать эту встречу. Благодаря хорошему старту мы получили немного уверенности. В какой-то момент у нас стали возникать проблемы со связкой Хайнса и Боломбоя, которые здорово тормозили темп игры.
Во второй половине мы позволили ЦСКА собрать 14 подборов в нападении, что немного поломало нашу игру. «Эфесу» не удавалось показывать свой фирменный баскетбол. Однако это отличная победа для нас. В Стамбуле в решающий момент попал Джеймс и не попал Ларкин. В этот раз всё вышло наоборот», — цитирует тренера «Матч ТВ».
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