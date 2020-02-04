Ларкин вернул ЦСКА все долги. «Армейцы» промазали из-за дуги 27 раз!

Евролига продолжает радовать болельщиков обилием классного баскетбола. В ближайшие четверо суток состоится аж два игровых тура. И начинается этот большой праздничный банкет не с лёгких закусок, а с главного блюда – схватки лидеров. В гости к московским «армейцам» приезжает «Эфес», прочно обосновавшийся на верхней строчке турнирной таблицы.

Дружина Атамана отдала соперникам всего 3 матча из 22 сыгранных. И одно из этих поражений турецкому клубу нанёс именно ЦСКА. И что особенно ценно, случилось это в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум». После трёх четвертей гости уступали в счёте 7 очков, но по традиции провели ударные заключительные 10 минут. Майк Джеймс за 17,5 секунд до сирены сделал счёт 81:80 в пользу российского клуба, а Шейн Ларкин упустил шанс в последней атаке.

ЦСКА подтвердил статус чемпиона. «Эфес» был повержен в родных стенах! Лидер Евролиги был показательно бит «армейцами» в Стамбуле. В Турции вообще натерпелись от российских клубов на этой неделе.

Коллега Фалько, подробно рассказавший об этом матче, отметил у «Анадолу Эфеса» признаки комплекса неполноценности перед ЦСКА. Это к этому есть все основания. Турецкий суперклуб проиграл «армейцам» в десяти последних матчах. Таких невероятных результатов нет ни у кого в Евролиге.

«Армейцы» прошли путь от одного матча с турками до другого не столь безупречно. Плотный календарь в купе с кадровыми проблемами сделал этот отрезок для Итудиса крайне сложным. Но Димитрис спокойно и без суеты строит команду, которая по весне должна решать привычные для действующего чемпиона Евролиги задачи. Перед домашней игрой с лидером в состав вернулся Янис Стрелниекс, пропустивший месяц из-за травмы.

Стрелниекс вернётся в строй в матче с «Эфесом»

Здорово вписался в команду кубинский атакующий защитник Ховард Сент-Рос. Тот случай, когда в экстренной ситуации принято верное трансферное решение. Новобранец набирает обороты с каждым матчем. Против «Химок» он сыграл 30 минут и набрал 12 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Но главную пользу он приносит в обороне. Ховард отлично двигается, у него длинные и цепкие руки, нацеленные на перехват.

«Куба, давай выпьем со мной!» Главное об историческом новичке ЦСКА Сант-Росе Первый кубинец в «армейском» клубе любит классные тачки, умеет завоёвывать титулы и ярко праздновать.

Парни из Стамбула вышли на паркет заряженными до предела. Ларкин против стартовой пятёрки «армейцев» (Джеймс, Хаккетт, Фойгтман, Курбанов и Хайнс) чувствовал себя слишком вольготно. Лидер «Эфеса» отгрузил 2 трёхи и забросил с игры, сразу организовав отрыв. Итудис бросил против самого горячего игрока Евролиги Сент-Роса. И новобранец отменно перекрыл сопернику кислород. Остановил 2 атаки соперника, отдал голевую передачу. В обороне до большого перерыва кубинец отыграл на высочайшем уровне. В атаке не преуспел.

Его 0/3 из-за дуги немного притормозили команду. Правда, нужно признать, что в первые 15 минут с позиционными атаками была просто беда. Обычно в таких ситуациях «армейцев» выручают дальние броски, но… к исходу всё тех же 15 минут матча, в статистике висели невероятно унылые 1/10. Единственное дальнее попадание записал на свой счёт Беккер. Вы видели когда-нибудь такие показатели у действующего чемпиона Евролиги? Нет, для того же Хардена – нормально, для парней Итудиса – нет.

Тем не менее, в атаке гостей удалось притормозить. Бороться против тяжёлых, местами невероятных трёхочковых от «Эфеса», было почти невозможно. После передышки во второй четверти на площадку вернулся Джеймс. Майк совершил важный перехват и реализовал третий для «армейцев» (второй был также у Беккера) трёхочковый. И сделал это в самый нужный для команды момент – практически с сиреной. На большой перерыв команды ушли при разрыве в 4 очка. И это было куда более оптимистично, чем +10 после первой десятиминутки.

10/37 – такова статистика бросков «армейцев» из-за дуги. Парням Итудиса не хватило одного попадания. Одного!

Вторая половина встречи началась с перехвата Сент-Роса и заработанным на нём техническом фолом. И спокойно бы зацепиться за игру, но… С проходами в краску по-прежнему получалось раз через два, а дальние соперник позволял бросать лишь Ховарду, который мазнул 5 из 5. Джеймс пытался обострять, но лишь нагрузил свою статистику ненужными потерями. И вновь только организованная оборона позволяла держаться на плаву. На исходе 27-й минуты Фойгтман дальней бомбой сократил разрыв до двух очков…

Вместо присевшего на банку Сент-Роса на амбразуру под названием Ларкин был брошен Беккер. И выключил лидера «Эфеса» из игры, а капитан «армейцев» счёт сравнял – 57:57. И в последней атаке третьей десятиминутки хозяева дважды имели шанс выйти. Наконец. Вперёд в счёте, но Хаккетт и Фойгтман доставить мяч по назначению не сумели – 57:58.

На старте заключительной четверти Боломбой вывел-таки ЦСКА вперёд в счёте. Затем случилось ещё одно знаменательное событие – Сент-Рос доставил-таки мяч по назначению из-за дуги! Но даже этот факт не заставил гостей опекать кубинца на дуге. Очередной шанс, который ему предоставили, Ховард упустил – 1/7… В концовку соперники зашли плечом к плечу.

Ключевой момент случился, когда Родриг Бьёбуа не просто спас для команды атаку, но и отправил в кольцо мяч не просто со сверхдальней дистанции, но ещё и за одну десятую до сирены выпустив мяч из рук. Оставалось играть 75 секунд при отставании в 4 балла. Но уже в следующей атаке Курбанов грузит трёху – 78:79. В предпоследней атаке «Эфеса» Боломбой остался против Ларкина. Джоэл отработал на все 100 процентов, но Шейн отправил в кольцо невероятный мяч.

Итудис взял тайм-аут при отставании в 3 балла. Но проблема была в том, что команда к тому моменту попала лишь 10 из 36 попыток из-за дуги. Но быстрая двухочковая атака не рассматривалась, а Джеймс промазал из-за дуги. В обороне отбились, Хаккетт подхватил мяч и бросал из-за дуги с фолом… как показалось. Но судьи не стали этот момент рассматривать, как не стали «ловить» у гостей неспортивный фол.

И тут случилось непредвиденное. Даниэль хотел промазать вторую попытку, чтобы побороться за отскок и затащить игру в овертайм, но попал, как назло. Быстрый фол на Ларкине привёл к тому, что Шейн первый забил, а второй – профессионально промазал – 82:80. «Эфес» взял реванш в матче, в котором «армейцы» бились не с лидером Евролиги, а с самими собой. Что сказать, вот и на стамбульских улицах нашлось место празднику.

P.S. 10/37 – такова статистика бросков «армейцев» из-за дуги. Парням Итудиса не хватило одного попадания. Одного!