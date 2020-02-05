33-летний Рондо вышел на 16-е место по количеству передач за всю историю НБА
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо набрал 7 очков, собрал 4 подбора и отдал 9 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». «Лейкерс» на своём паркете победили «Сан-Антонио» со счётом 129:102.
После этого матча на счету Рондо оказалось 7164 передачи за карьеру в НБА. По этому показателю он вышел на 16-е место в истории турнира, опередив Терри Портера, сообщает пресс-служба лиги.
Из действующих игроков Рондо опережают только Крис Пол, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук, у которых 9504, 9164 и 7207 передач соответственно, а возглавляет сводную таблицу легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон, который 15 806 раз успешно ассистировал партнёрам.
Пиппен: Леброн не тот парень, который известен своей игрой в концовках
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