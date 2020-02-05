«Нью-Йорк» провёл переговоры с «Лейкерс» по обмену Кузмы
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» провёл предварительные переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс» на тему возможного обмена форварда Кайла Кузмы. Об этом рассказал журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере», ссылаясь на собственные источники в НБА.
Средние показатели Кузмы в сезоне-2019/2020 — 13,0 очка и 4,2 подбора за игру. «Лейкерс» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 38-11, а «Нью-Йорк» (15-36) занимает 13-е место на «Востоке».
Напомним, ранее в НБА состоялся массовый четырёхсторонний обмен, подобного которому в лиге не было 20 лет. В частности, центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела стал игроком «Атланты Хоукс». Дедлайн по трансферам наступит 6 февраля.
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Кайл поднял собственный ценник, а сами «озёрники» продемонстрировали чемпионский дух.
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