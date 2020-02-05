Воронцевич рассказал, как восстанавливается после травмы

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы, полученной на разминке непосредственно перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» во второй половине января. По словам баскетболиста, пока нельзя точно сказать, когда он вернётся на паркет.

«Не могу точно сказать. Пока ещё восстанавливаюсь. Это ведь всё индивидуально. Как только, так сразу», — цитирует его «Матч ТВ».

Воронцевича спросили, можно ли рассчитывать, что он вернётся в строй к Матчу всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля.

«Я буду стараться, но сейчас не могу что-то конкретное сказать. Сейчас идёт реабилитация. Немножко отёчность пока остаётся. Работаем и прикладываем все усилия, чтобы как можно быстрее вернуться на паркет.

Самое сложное для командного игрока — индивидуальная работа и восстановление. Очень хочу скорее вернуться в строй и помочь своей команде», — добавил он.