Воронцевич рассказал, как восстанавливается после травмы

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы, полученной на разминке непосредственно перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» во второй половине января. По словам баскетболиста, пока нельзя точно сказать, когда он вернётся на паркет.
«Не могу точно сказать. Пока ещё восстанавливаюсь. Это ведь всё индивидуально. Как только, так сразу», — цитирует его «Матч ТВ».
Воронцевича спросили, можно ли рассчитывать, что он вернётся в строй к Матчу всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля.
«Я буду стараться, но сейчас не могу что-то конкретное сказать. Сейчас идёт реабилитация. Немножко отёчность пока остаётся. Работаем и прикладываем все усилия, чтобы как можно быстрее вернуться на паркет.
Самое сложное для командного игрока — индивидуальная работа и восстановление. Очень хочу скорее вернуться в строй и помочь своей команде», — добавил он.
- 5 февраля 2020
-
16:45
-
15:00
-
13:30
-
12:40
-
11:30
-
10:22
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
06:57
- 4 февраля 2020
-
23:26
-
22:53
-
22:05
-
21:06
-
19:43
-
18:36
-
17:09
-
16:27
-
14:37
-
13:34
-
12:40
-
11:27
-
10:21
-
09:27
-
09:22
-
09:07
-
06:26
-
04:39
-
00:57
- 3 февраля 2020
-
23:32
-
22:27
-
21:23
-
21:02
-
19:27