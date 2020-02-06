«Филадельфия» приобрела Робинсона и Бёркса из «Голден Стэйт»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» в результате обмена получил двух игроков «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

По информации источника, американские защитники 26-летний «Голден Стэйт Уорриорз» Гленн Робинсон и 28-летний Алек Бёркс стали игроками «Филадельфии Сиксерс». «Голден Стэйт» получил три пика второго раунда.

В 2011 году Бёркс был задрафтован в первом раунде под 12-м номером командой «Юта Джаз». В июле 2019 года Алек подписал контракт с «Голден Стейт Уорриорз». После гибели Коби Брайанта он сменил свой игровой номер с 8-го на 20-й. В текущем сезоне принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 16 очков и совершал 5 подборов и 3 передачи.



Робинсон также летом стал игроком «Уорриорз», подписав двухлетнее соглашение с клубом. Он был задрафтован клубом «Миннесота Тимбервулвз» под 40-м номером на драфте НБА 2014 года. Он уже выступал за команду «Филадельфия Сиксерс» в 2015 году. В текущем сезоне за «Голден Стэйт» он провёл 48 игр, в которых в среднем набирал 13 очков и совершал 5 подборов и 2 передачи.



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