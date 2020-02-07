«В НБА нет друзей и преданности». Драммонд прокомментировал свой обмен в «Кливленд»

26-летний американский центровой Андре Драммонд, который в дедлайн был обменян из «Детройт Пистонс» в «Кливленд Кавальерс», прокомментировал ситуацию со своим переходом.

«Если я что-то и понял про НБА, так это то, что здесь нет друзей и преданности. Я отдал сердце и душу «Пистонс», и когда это случилось без предупреждения, я ещё в большей степени осознал, что это просто бизнес! Люблю тебя, Детройт», – написал Драммонд в «Твиттере».

Напомним, что «Детройт» получил за Драммонда защитника Брэндона Найта, центрового Джона Хенсона и драфт-пик 2-го раунда.

Драммонд провёл всю профессиональную карьеру в составе «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 49 матчах, набирая в них 17,8 очка, собирая 15,8 подбора и совершая 2,8 передачи и выполняя 1,7 блок-шота.