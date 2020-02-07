Адетокунбо обновил личный рекорд в матче с «Филадельфией»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс». «Милуоки» на своей площадке победил «Филадельфию» со счётом 112:101, а греческий баскетболист набрал 36 очков, собрал 20 подборов и отдал 6 результативных передач.

Это первая игра в карьере 25-летнего Адетокунбо, в которой ему удалось набрать не менее 35 очков и сделать не менее 20 подборов, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

Адетокунбо, 15-й номер драфта НБА 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». В сезоне-2019/2020 «Бакс» с соотношением побед и поражений 44-7 лидируют не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.