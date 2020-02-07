Лиллард прочитает рэп в ходе Звёздного уик-энда НБА. Фото
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в ходе уик-энда Матча всех звёзд НБА выступит не только как игрок, но и как музыкант.
«Дэйм выступит в субботу вечером в Чикаго в ходе Звёздного уик-энда, если верить Шэмсу Чарании. Шакил О'Нил, не желаешь ли присоединиться?» — говорится в сообщении Bleacher Report.
Если у вас не отображается фотография О'Нила и Лилларда, её можно посмотреть в официальном «твиттере» издания.
Рэп-концерт Лилларда состоится 15 февраля, а Матч всех звёзд НБА пройдёт 16 февраля. Кроме того, баскетболист примет участие в конкурсе снайперов.
Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон в составе «Портленда».
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