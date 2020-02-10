Седокова и Тимма из «Химок» назвали собаку в честь Брайанта и завели ей «инстаграм». Видео

Российская певица Анна Седокова, которая встречается с форвардом баскетбольного клуба «Химки» Янисом Тиммой, приобрели щенка, которого назвали Мамбой — в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января. Собаке даже завели «инстаграм», доступный по ссылке.
«Знакомьтесь, наш c Яннисом сын Мамба! Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Наш калифорнийский парень.
Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами! И теперь у него даже инстаграм есть, потому что у меня уже весь телефон в его фото.
У нас начинается новая страница в жизни, и наша семья становится больше! И, обещаю вам, это только начало», — подписала Седокова видео со щенком.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» певицы.
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