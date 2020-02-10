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Второй номер драфта-2019 Морант впервые сделал трипл-дабл в НБА

Второй номер драфта-2019 Морант впервые сделал трипл-дабл в НБА
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, второй номер драфта 2019 года, помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс». «Мемфис» на выезде победил «Вашингтон» со счётом 106:99, а Морант оформил трипл-дабл, набрав 27 очков, собрав 10 подборов и отдав 10 результативных передач. Это первый трипл-дабл в карьере 20-летнего Моранта, который в этом матче провёл на паркете 35 минут.

В сезоне-2019/2020 «Мемфис» сыграл 53 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 27 побед и потерпев 26 поражений. «Гриззлиз» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч клуб проведёт послезавтра, 12 февраля, соперником будет «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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