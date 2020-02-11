Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Адетокунбо не сыграл с «Сакраменто» из-за рождения сына

Адетокунбо не сыграл с «Сакраменто» из-за рождения сына
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил матч регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». Тренерский штаб предоставил отдых спортсмену, у которого родился сын. Несмотря на отсутствие грека, «Милуоки» на своём паркете победил «Сакраменто» со счётом 123:111.

Адетокунбо сообщил, что мальчика назвали Лиам Чарльз, и показал фотографию новорожденного в «Твиттере», хотя закрыл при этом его лицо картинкой.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» баскетболиста.

25-летний Адетокунбо, 15-й номер драфта НБА 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». В сезоне-2019/2020 «Бакс» сыграли 53 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 46 побед и потерпев 7 поражений. Клуб занимает первое место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.

«Даллас» без Дончича дома проиграл «Юте» и другие результаты игрового дня НБА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020