Адетокунбо не сыграл с «Сакраменто» из-за рождения сына

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил матч регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». Тренерский штаб предоставил отдых спортсмену, у которого родился сын. Несмотря на отсутствие грека, «Милуоки» на своём паркете победил «Сакраменто» со счётом 123:111.

Адетокунбо сообщил, что мальчика назвали Лиам Чарльз, и показал фотографию новорожденного в «Твиттере», хотя закрыл при этом его лицо картинкой.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» баскетболиста.

25-летний Адетокунбо, 15-й номер драфта НБА 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». В сезоне-2019/2020 «Бакс» сыграли 53 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 46 побед и потерпев 7 поражений. Клуб занимает первое место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.