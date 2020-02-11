Дюрант признался, что ещё в середине прошлого сезона решил уйти из «Голден Стэйт»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, что ещё до окончания сезона-2019/2020 принял решение покинуть команду. В межсезонье-2019 баскетболист перешёл в «Бруклин Нетс».

«Примерно в середине сезона я уже знал, что уйду. Я чувствовал, что между нами образовалась трещина.

Я чувствовал, что все просто ждут от меня решения. Все, от тренеров и игроков до СМИ, будто спрашивали меня: «Кей Ди, что ты будешь делать?» Это был январь. А я думал: «Я просто стараюсь играть в баскетбол. Это всё, чего я сейчас хочу», — сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Showtime Basketball.

Напомним, Дюрант получил травму в ходе финальной серии минувшего сезона, которую «Голден Стэйт» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4, и из-за этого до сих пор не сыграл за «Бруклин» ни одного официального матча.