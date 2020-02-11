Дюрант признался, что ещё в середине прошлого сезона решил уйти из «Голден Стэйт»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, что ещё до окончания сезона-2019/2020 принял решение покинуть команду. В межсезонье-2019 баскетболист перешёл в «Бруклин Нетс».
«Примерно в середине сезона я уже знал, что уйду. Я чувствовал, что между нами образовалась трещина.
Я чувствовал, что все просто ждут от меня решения. Все, от тренеров и игроков до СМИ, будто спрашивали меня: «Кей Ди, что ты будешь делать?» Это был январь. А я думал: «Я просто стараюсь играть в баскетбол. Это всё, чего я сейчас хочу», — сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Showtime Basketball.
Напомним, Дюрант получил травму в ходе финальной серии минувшего сезона, которую «Голден Стэйт» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4, и из-за этого до сих пор не сыграл за «Бруклин» ни одного официального матча.
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