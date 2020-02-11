Игуодала ответил на обвинения в саботаже матчей «Мемфиса»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Андре Игуодала ответил болельщикам, которые обвиняли его в уклонении от матчей за «Мемфис Гриззлиз».
Напомним, в межсезонье-2019 «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступал Игудала, обменял баскетболиста в «Мемфис», за который он не сыграл ни одного матча. Перед дедлайном 6 февраля баскетболиста, который в составе «Голден Стэйт» стал трёхкратным чемпионом НБА, обменяли в «Майами».
Игуодала рассказал, что в «Мемфисе» сами предложили ему не прибывать в расположение команды, в то время как команда занималась изучением вариантов обмена баскетболиста.
«Я не сделал ничего особенного, это было обоюдное согласие. Они сами предложили мне такой вариант.
Когда состоялся обмен с «Уорриорз», мне сказали: «Мы понимаем, в какой ситуации ты был раньше, и понимаем, что наша ситуация, возможно, не подходит тебе». Я никогда не говорил, что не хочу находиться в «Мемфисе» и не буду появляться на тренировках. Такого не было», — приводит слова Игуодалы The Athletic.
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