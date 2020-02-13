Дэвис рассказал, чему его научил Леброн
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что узнал от титулованного партнёра Леброна Джеймса, трёхкратного чемпиона НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Дэвис выступает за клуб из Лос-Анджелеса с 2019 года, а Леброн пришёл в команду годом ранее.
«Узнал от него, что каждый раз, когда выходишь на паркет, надо стремиться к определённой цели. Всякий раз, как выходишь на площадку, надо стараться сыграть как можно лучше.
Говорят, что «Лейкерс» не так уж и хороши, но нас все хотят победить. Такое впечатление, что у нас мишени на спинах. Все хотят проявить против нас свои лучшие качества», — сказал Дэвис в видео, опубликованном в «твиттере» pickuphoop.
Леброн обошёл Джордана по числу реализованных штрафных за карьеру в НБА
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