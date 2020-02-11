Леброн обошёл Джордана по числу реализованных штрафных за карьеру в НБА
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал два штрафных из четырёх в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз». «Лейкерс» на своей площадке разгромили «Финикс» со счётом 125:100, а на счету Джеймса 17 очков, 8 подборов и 9 передач.
После этого матча Леброн вышел на пятое место по количеству реализованных штрафных за карьеру в НБА, обойдя легендарного Майкла Джордана. Теперь у Джеймса 7328 реализованных штрафных — на один больше, чем у Джордана.
Первое место по этому показателю занимает Карл Мэлоун, который 9787 раз реализовал штрафной бросок. На местах со второго по четвёртое располагаются его однофамилец Мозес Мэлоун, Коби Брайант и Оскар Робертсон.
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Леброн круче Джордана. Джеймсу 35, но он и в 40 будет разрывать лигу
Король — эталон долговечности. Аналогов нет, он — уникум.
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