Леброн прокомментировал лидерство «Лейкерс» в Западной конференции

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице Западной конференции. «Лейкерс» занимают первое место на Западе с соотношением побед и поражений 41-12. Это второй результат во всей лиге. Лидирует выступающий в Восточной конференции «Милуоки Бакс» (46-8).

«Лейкерс» именно там, где и должны сейчас быть. Мы вернёмся после перерыва (на Звёздный уик-энд. — Прим. «Чемпионата») и подготовимся к финишному отрезку регулярного чемпионата.

Лидерству не стоит придавать слишком большого значения. Где-то получается сыграть хорошо, где-то не очень. Важно прогрессировать и верить в то, что делаешь. Мы ждём возвращения на площадку, и тогда станет ясно, насколько хорошо нам удастся прогрессировать», — приводит слова Леброна ABC7.