19-летний Уильямсон побил достижение О'Нила 1992 года

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, набрал 32 очка и собрал 6 подборов в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». Несмотря на это, «Нью-Орлеан» на своей площадке уступил «Оклахоме» со счётом 118:123.

19-летний Уильямсон провёл 10-ю игру в НБА, и его суммарные показатели в этих встречах составили 221 очко и 75 подборов. Последним игроком, который в первых 10 играх в карьере в НБА добивался подобных или лучших показателей, был знаменитый центровой Шакил О'Нил. В 1992 году О'Нил, выступая за «Орландо Мэджик», в первых 10 матчах набрал 238 очков и собрал 158 подборов, отмечается в сообщении в «твиттере» Elias Sports Bureau.