19-летний Уильямсон побил достижение О'Нила 1992 года
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, набрал 32 очка и собрал 6 подборов в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». Несмотря на это, «Нью-Орлеан» на своей площадке уступил «Оклахоме» со счётом 118:123.
19-летний Уильямсон провёл 10-ю игру в НБА, и его суммарные показатели в этих встречах составили 221 очко и 75 подборов. Последним игроком, который в первых 10 играх в карьере в НБА добивался подобных или лучших показателей, был знаменитый центровой Шакил О'Нил. В 1992 году О'Нил, выступая за «Орландо Мэджик», в первых 10 матчах набрал 238 очков и собрал 158 подборов, отмечается в сообщении в «твиттере» Elias Sports Bureau.
Зайона никто не остановит на пути в плей-офф. Он превосходит Леброна и Дончича
Зайон Уильямсон — всего лишь шестой тинейджер в истории НБА, который провёл пять матчей подряд с 20+ очков.
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
12:50
-
11:21
-
10:07
-
09:00
-
07:43
-
07:19
-
06:46
-
00:35
- 13 февраля 2020
-
23:27
-
22:32
-
21:18
-
20:41
-
19:55
-
18:55
-
17:14
-
16:35
-
15:15
-
13:50
-
12:45
-
11:25
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
08:55
-
08:00
-
07:13
-
04:33
-
02:00
-
01:29
- 12 февраля 2020
-
23:44
-
22:01
-
20:10
-
19:36
-
18:51
-
16:24
Партнерский контент