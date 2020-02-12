Зайона никто не остановит на пути в плей-офф. Он превосходит Леброна и Дончича

Зайон Уильямсон — всего лишь шестой тинейджер в истории НБА, который провёл пять матчей подряд с 20+ очков.

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата НБА против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (138:117) набрал 31 очко (рекорд результативности в карьере), 9 подборов и 5 передач.

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В возрасте 19 лет статистические показатели 31-9-5 в одной игре набирали только Леброн Джеймс, Лука Дончич, Кевин Дюрант и теперь Уильямсон. Зайон сделал это быстрее всех — за 28 минут. В матче против «Портленда» Уильямсон также повторил достижение Майкла Джордана, Патрика Юинга и Дикембе Мутомбо — он набирал не менее 14 очков в каждом из 9 первых матчей карьеры.



Уильямсон — первый новичок за последние 33 года, который выдал как минимум семь игр с 20+ набранных очков в первых девяти матчах своей карьеры. Рон Харпер — последний из новичков, сделавший это в сезоне-1986/1987. Даже легендарному Шакилу О’Нилу потребовалось 10 матчей для покорения подобной статистики.

«Он не умеет играть в баскетбол». Зайону хватило 3 минуты, чтобы посрамить скептиков Первые 3 четверти фанаты в Сети потешались над первым номером драфта НБА. 17 очков Уильямсона в четвёртой отправили их «переобуваться».

Зайон Уильямсон — всего лишь шестой тинейджер в истории НБА (игрок в возрасте менее 20 лет — прим. «Чемпионата»), который провёл пять матчей подряд с 20+ очками. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Кармело Энтони, Кайри Ирвингу, Эндрю Уиггинсу и Луке Дончичу. Что качественно выделяет Зайона на фоне этих игроков — только он один выдал подобную ударную серию в течение первых девяти игр своей карьеры.



Уильямсон в первых девяти играх набирал в среднем 21,0 очка при точности 57,6%. В истории лиги один новичок выдавал результативность 21+ очка с точностью 55+% в стартовых десяти матчах. Это сделал Майкл Брукс в сезоне-1980/1981. Зайон способен продлить эту серию на порядок дольше, чем 9 игр. Статистика Брукса во многом случайна, так как этот форвард уже со второй половины 1980-х оказался невостребованным в НБА и поехал играть в чемпионат Франции. Уильямсон пришёл в лигу всерьез и надолго. Он должен стать многократным участником Матча звёзд и франчайз-игроком «Пеликанс», если не помешают травмы.



Количество очков Уильямсона от игры к игре: 22, 15, 21, 14, 24, 21, 20, 21, 31. Примечательно, что Зайон показывал лучшую результативность в матчах с прямыми конкурентами за зону плей-офф — 24 балла против «Мемфис Гриззлиз» (139:111) и 31 против «Портленда» (138:117). «Пеликанс» оба раза уверенно побеждали. При том, что соперники всегда были на ходу. Лидер «Портленда» Дэмьен Лиллард в последние недели вообще практически неудержим, а молодые звёзды «Гриззлиз» Джа Морант и Джарен Джексон-младший куда чаще побеждают, чем проигрывают. Не было такого, что Зайон набивал статистику против кризисных оппонентов. Уильямсон успешно брал на себя лидерские функции в самый решающий момент. Новичок стал самым результативным в составе «Нью-Орлеана» в этих матчах и дважды показал рейтинг «+25» (лучший в команде).

«Пеликанс» с Зайоном Уильямсоном в этом сезоне: результат 5-4, 121,1 набранных очка в среднем за игру, рейтинг +5,9. «Пеликанс» без Зайона Уильямсона в этом сезоне: 18-27, 114,6 очка, рейтинг -3,0.



«Нью-Орлеан» (23-31) сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На проходyом 8-м месте зоны плей-офф расположился «Мемфис» (27:26). Также «Пеликанс» нужно считаться с конкуренцией со стороны «Портленда» (25-20) и «Сан-Антонио» (23-31). В любом случае прогресс «Нью-Орлеана» с Зайоном на паркете очевиден. Большую часть сезона подопечные Элвина Джентри соседствовали с главным аутсайдером Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз», а теперь остаются одним из немногих реальных претендентов на выход в постсезон.

Зайон бессмысленно бегал по площадке. Джентри не знает, как использовать главный актив? Джеймс Харден вспомнил, как забрасывать мячи, а «пеликаны» учатся играть с первым номером драфта.

Стремительный подъем начался в январе, когда просто стало известно о том, что Уильямсон всё-таки сыграет в этом сезоне. Брэндон Ингрэм, Лонзо Болл, Джош Харт, Джру Холидэй, Джей Джей Редик воспрянули духом и начали добывать результат. Команда заиграла ещё качественнее, когда Зайон наконец-то вышел на паркет. Весь сезон ходили активные слухи о том, что «Нью-Орлеан» до дедлайна избавится от ветеранов Редика и Холидэя, но ничего подобного не случилось. Все изменил Уильямсон, восстановление которого снова сделало команду конкурентоспособной.



«Пеликанс» вполне по силам отыграть отставание в 4 победы от «Мемфиса» за 28 матчей до конца регулярного чемпионата. Но даже если этого не случится, уже можно констатировать факт — Зайон Уильямсон сверхуспешно дебютировал в НБА и сполна оправдал все ожидания. Главное, чтобы травмы снова не дали о себе знать.