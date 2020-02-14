«Тосты в сиропе с клубникой и бананами». Бывший партнёр Леброна — о его своеобразной диете

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон рассказал о своеобразной диете бывшего одноклубника Леброна Джеймса, который с 2018 года выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У Леброна худшая диета в мире. Спросите у него, что он ест на завтрак. Около пяти французских тостов, которые окунаются в сироп с клубникой и бананами. Затем омлет с четырьмя яйцами, а затем он идёт и просто забивает сверху через кого-то. Как это может работать?

Он ест десерты во время каждого приёма пищи. Он ест так, что не понимаешь, как же всё это работает.

Леброн – уникальный экземпляр. Он любит сладости. Он ест десерты и французские тосты. Просто невероятно, как его тело сжигает всё это», – цитирует Томпсона Talk Basket.

Напомним, 35-летний Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленда».

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