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Леонард стал первым обладателем титула MVP Матча звёзд НБА имени Брайанта

Леонард стал первым обладателем титула MVP Матча звёзд НБА имени Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард признан самым ценным игроком Матча всех звёзд, который завершился победой Команды Леброна над Командой Янниса со счётом 157:155.

Леонард, который сыграл за команду Леброна, стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 30 очков, реализовав 8 трёхочковых бросков из 14, и получил титул MVP Матча всех звёзд НБА, который с этого года назван в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января.

Напомним, вместе с Брайантом, пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Команда Леброна обыграла Команду Янниса на Матче звёзд НБА
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