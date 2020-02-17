Адетокунбо порадовался, что Карри не играет
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал отсутствие Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), который ещё в начале сезона сломал руку, пропустив уже несколько месяцев из-за травмы.
«Скажу честно: нам, игрокам, очень нравится, что он не играет. Но мы не рады тому, что он травмирован. Мы хотим, чтобы он был здоров, но, когда он выходит на паркет, всем становится намного сложнее», — приводит слова Адетокунбо Talk Basket.
В настоящее время «Милуоки» возглавляет сводную таблицу НБА с соотношением побед и поражений 46-8, а «Голден Стэйт» (12-43) занимает последнюю строчку.
Напомним, Карри в составе «Уорриорз» стал трёхкратным чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах.
Агент Адетокунбо: Яннис может провести в «Милуоки» всю карьеру
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