Адетокунбо порадовался, что Карри не играет

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал отсутствие Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), который ещё в начале сезона сломал руку, пропустив уже несколько месяцев из-за травмы.

«Скажу честно: нам, игрокам, очень нравится, что он не играет. Но мы не рады тому, что он травмирован. Мы хотим, чтобы он был здоров, но, когда он выходит на паркет, всем становится намного сложнее», — приводит слова Адетокунбо Talk Basket.

В настоящее время «Милуоки» возглавляет сводную таблицу НБА с соотношением побед и поражений 46-8, а «Голден Стэйт» (12-43) занимает последнюю строчку.

Напомним, Карри в составе «Уорриорз» стал трёхкратным чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах.