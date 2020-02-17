Адетокунбо объяснил нежелание участвовать в конкурсе данков

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему у него нет желания принимать участие в конкурсе слэм-данков, то есть бросков сверху, в ходе Звёздного уик-энда.

Позавчера, 15 февраля, победу в конкурсе слэм-данков одержал форвард «Майами Хит» Деррик Джонс, который победил форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона. По мнению многих, успех Джонса был очень спорным. Гордон тоже считает, что победу его сопернику присуждили не совсем заслуженно.

«Я бы точно не смог противостоять парням, которые участвовали в субботу. Все данки, которые мы видели, — они прыгали через других людей и всякий раз нам показывали нечто такое, чего никогда не было раньше», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.