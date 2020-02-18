Михаил Кулагин не попал в заявку сборной России из-за травмы

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин выбыл из строя из-за травмы приводящей мышцы правого бедра и не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Италией и Северной Македонией.
«Плеймейкер «армейцев» повредил приводящую мышцу правого бедра накануне отъезда в сборную России. Михаил не придал значения болевым ощущениям, постоянно преследующим профессиональных спортсменов, рассчитывал помочь национальной команде и отправился в расположение сборной для подготовки к отборочным матчам Евробаскета. По результатам медобследования травма была признана серьёзной, а Кулагин не допущен к тренировкам и играм.
Защитник будет восстанавливаться на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в заявлении на сайте ЦСКА.
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