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У пропустившего 26 матчей Ирвинга вновь возникли проблемы с плечом

У пропустившего 26 матчей Ирвинга вновь возникли проблемы с плечом
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг продолжает испытывать проблемы с плечом, вынудившие его пропустить в этом сезоне уже 26 матчей. Главный тренер «Бруклина» Кенни Аткинсон рассказал, что на этой неделе баскетболист покажется другому специалисту.

«Это всё, что я могу вам сказать. Плечо по-прежнему продолжает беспокоить его», — приводит слова Аткинсона ESPN.

Тренер добавил, что Ирвинг не сыграет в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс», который состоится завтра, 20 февраля. Вчера, 18 февраля, баскетболист пропустил тренировку команды.

В сезоне-2019/2020 «Бруклин» с соотношением побед и поражений 25-28 занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ирвинг — вице-президент профсоюза игроков НБА
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