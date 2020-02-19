Саврасенко: Кириленко делает всё, чтобы баскетбол в России развивался
Известный в прошлом баскетболист Алексей Саврасенко, чемпион Европы в составе сборной России и трёхкратный победитель Евролиги, высоко оценил деятельность Андрея Кириленко на посту президента Российской федерации баскетбола (РФБ).
«Самое главное, что за время своей работы в РФБ Кириленко объединил вокруг себя все массовые направления: школьный, студенческий, любительский баскетбол.
Он очень активен, ездит по регионам, встречается с губернаторами, проводит различные мастер-классы… Безусловно, Кириленко на своём месте и делает всё, чтобы баскетбол в стране развивался», — приводят слова Саврасенко «Известия».
Напомним, ранее 39-летний Кириленко изъявил желание остаться на посту президента РФБ на второй срок.
Кириленко: у меня есть большое желание сохранить пост президента РФБ после Токио-2020
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