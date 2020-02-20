Мэджик Джонсон признал, что «Клипперс» сильнее «Лейкерс»

Знаменитый баскетболист Мэджик Джонсон, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», признал, что в настоящий момент его бывший клуб слабее «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на лидерство в Западной конференции. «Лейкерс» лидируют на Западе с соотношением побед и поражений 41-12, а «Клипперс» с показателем 37-18 занимают третье место.

«Если сравнивать каждого игрока отдельно, «Клипперс», вероятно, сильнее, чем «Лейкерс», учитывая скамейку запасных», — приводит слова Джонсона USA Today.

При этом, по словам Мэджика, не исключено, что «Лейкерс» победят «Клипперс», если команды встретятся в плей-офф.

«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сыграют ключевую роль и будут доминировать в этой серии. Но нам потребуется третий игрок в нападении», — добавил он.