Мэджик Джонсон признал, что «Клипперс» сильнее «Лейкерс»

Знаменитый баскетболист Мэджик Джонсон, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», признал, что в настоящий момент его бывший клуб слабее «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на лидерство в Западной конференции. «Лейкерс» лидируют на Западе с соотношением побед и поражений 41-12, а «Клипперс» с показателем 37-18 занимают третье место.
«Если сравнивать каждого игрока отдельно, «Клипперс», вероятно, сильнее, чем «Лейкерс», учитывая скамейку запасных», — приводит слова Джонсона USA Today.
При этом, по словам Мэджика, не исключено, что «Лейкерс» победят «Клипперс», если команды встретятся в плей-офф.
«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сыграют ключевую роль и будут доминировать в этой серии. Но нам потребуется третий игрок в нападении», — добавил он.
- 20 февраля 2020
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48
-
18:31
-
17:33
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
-
15:45
-
14:10
-
12:42
-
11:30
-
10:19
-
09:15
-
07:53
-
00:50
- 17 февраля 2020
-
23:57
-
22:49
-
21:28
-
19:59
-
18:50
-
17:54
-
16:15