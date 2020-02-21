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«Стыдно». Базаревич прокомментировал поражение в матче с Италией в отборе на Евробаскет

«Стыдно». Базаревич прокомментировал поражение в матче с Италией в отборе на Евробаскет
Баскетбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал гостевое поражение в первом матче квалификации к Евробаскету-2021 с командой Италии со счётом 64:83.

«Мы сегодня показали своё плохое лицо. Нужно извлечь что-то позитивное из этого матча, сделать шаг вперёд и сыграть дома гораздо лучше, чем сегодня. Италия была «в огне», и мы знали, что этого можно ожидать. Соперник забил множество трёхочковых: какие-то из них с сопротивлением, какие-то нет. У нас мяч залетал хуже, но, когда он не залетает, нужно лучше играть в защите!

Мы пытались-пытались, но в конце смазали несколько лёгких бросков, не попали штрафные и расстроились. В концовке разница стала огромной, за неё стыдно. Но мы должны отреагировать на это поражение, и мы это сделаем. Можно было бы найти много объяснений случившемуся, но реальность на табло», — цитирует Базаревича «Матч ТВ».

Россия вчистую проиграла никому не известным итальянцам. У нас совсем нет резерва?
Сборная России, пусть и вторым составом, не должна так уступать никому не известным итальянским пацанам. Что-то нужно менять.
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