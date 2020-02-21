Клэй Томпсон не вернётся в строй до конца сезона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подтвердил, что Клэй Томпсон не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена, но не исключил его выступления за сборную США на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Нет никаких шансов, что Клэй ещё выйдет на площадку в этом сезоне, хоть период реабилитации и проходит для него хорошо. Я этого ожидал, учитывая тяжесть травмы и график игр.

Это был очень тяжёлый год для Томпсона, мне действительно очень жаль его. Клэй очень любит играть в баскетбол, он обожает эту игру. Баскетбол для него так много значит, что он потерян без него в каком-то смысле. Он так хочет быть на паркете и помочь товарищам по команде.

Касаемо его возможного участия на ОИ-2020 — я этого не исключаю. Это всё ещё возможно. Но в настоящий момент первый приоритет — его здоровье», — приводит слова Керра официальный сайт НБА.